Самолеты электронной войны создадут в Японии

Японское правительство намерено создать собственные ударные самолеты электронной войны. Аппараты смогут выводить из строя радары и системы связи противника, сообщает газета Yomiuri со ссылкой на источники.
Устройствами для ведения электронной войны предполагается оснастить уже имеющиеся самолеты ВМС и ВВС страны. Ожидается, что первые из них передадут на вооружение в 2027 финансовом году.
Те средства электронной войны, которые уже есть в Японии, носят пассивный оборонительный характер. В планах создать самолеты, которые смогут противодействовать, прежде всего, вооруженным силам России и Китая.
В конце декабря в США назвали истребителя шестого поколения. Стоимость самолета, который должен прийти на смену F-15C/D и F-22, достигает 300 миллионов долларов.
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