Разведка ВМС США опровергла причастность к докладу о гибели подлодки "Сан-Хуан"

13 января, 11:46
Фото: AP/Argentina Navy
Американское управление разведки ВМС не причастно к докладу о гибели аргентинской субмарины "Сан-Хуан".
"Автор этого доклада покинул управление еще несколько лет назад", – заявили в ведомстве, передает ТАСС.
Представитель управления пояснил, что все выводы, сделанные в докладе принадлежат исключительно самому бывшему аналитику службы.
Ранее в СМИ появились цитаты из исследования Брюса Рула, в котором утверждается, что корпус подводной лодки был уничтожен за 40 миллисекунд. Автор считает, что моряки на судне погибли мгновенно.
В декабре прошлого года министр обороны Аргентины Оскар Агуад первый из официальных властей публично признал гибель экипажа подлодки. По его словам, экстремальные условия и время, прошедшее с момента пропажи субмарины, не оставляют шансов на выживание.
Подводная лодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. Субмарина шла из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту на момент пропажи находились 44 члена экипажа.
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