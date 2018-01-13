Вашингтон признал ядерное преимущество РФ – СМИ

13 января, 10:16
Фото: ТАСС/Ron Sachs
Часть американской ядерной доктрины обнародовали в американских СМИ.
"Россия располагает серьезными преимуществами перед США и их союзниками в плане производства ядерного оружия и в нестратегических ядерных силах", – говориться в документе, передает РИА Новости.
Москва создает большой набор нестратегических систем, которые могут быть как ядерными, так и обычными вооружениями, подчеркивается в доктрине. Кроме того, в документе отмечается, что РФ работает над модернизацией своих баллистических ракет с ядерными боеголовками и разрабатывает новую ракету-перехватчика.
Отрывки из документа прокомментировали в Пентагоне. В ведомстве заявили, что эта версия документа не является финальной. Последнюю редакцию документа должен будет одобрить глава США Дональд Трамп и министр обороны Джеймс Мэттис.
Ранее стало известно, что США собирается ослабить ограничения на использование ядерного оружия и разработать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности. Ожидается, что ядерный заряд поможет сдержать гипотетическую агрессию России или Северной Кореи.
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