Иероглиф "сражение" стал символом 2022 года в Японии

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В Японии выбрали символ уходящего 2022 года. Им стал иероглиф "икуса" ("сражение, война"), сообщает ТАСС.

Торжественная церемония по этому поводу состоялась в буддийском храме Чистой Воды в Киото. В ходе мероприятия настоятель храма, монах Сэйхан Мори начертил иероглиф на листе рисовой бумаги размером 130 на 150 сантиметров.

По словам организаторов, при выборе символа учитывались борьба с COVID-19, Олимпиада в Пекине, а также конфликт на Украине.

"В этом году мы стали свидетелями различных сражений, поэтому в плохом или хорошем смысле это произвело впечатление на людей. В общенациональном опросе приняли участие 220 тысяч человек", – отметили организаторы.

Ранее астролог и астропсихолог Тиана Атлас рассказала, что в конце текущего года не стоит ждать стремительного развития отношений и романтических перспектив с новыми знакомыми. Эксперт напомнила, что до середины января следующего года мы проживаем явление ретроградности планеты Марс. Она является символом мужского начала, отвечает за движение вперед, активность в ухаживаниях и желание завоевывать.

Также она рассказала, что период с 10 декабря по 3 января будет более благоприятным для знаков земной и водной стихий – телец, рак, дева, скорпион, козерог и рыбы.



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