Ереван заявил о наступательных действиях Азербайджана на юге Нагорного Карабаха

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Азербайджан возобновил наступательные действия на юге Нагорного Карабаха, сообщили в пресс-службе Минобороны Армении.

Там отметили, что в Армении предпринимают соответствующие действия.

"12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд республики Арцах", – сказано в сообщении.

Ранее днем министерство обороны непризнанного Карабаха сообщило о ранении трех военнослужащих при попытке атаки азербайджанской стороны.

По данным ведомства, азербайджанские военные предприняли попытку напасть на один из боевых постов Армии обороны НКР 11 декабря в 20:40. В результате перестрелки трое армянских военнослужащих ранены. Их жизни ничего не угрожает.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

9 ноября главы РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.

