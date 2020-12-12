Российско-турецкий мониторинговый центр по Карабаху появится в Агдамском районе

17:53
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Совместный российско-турецкий Мониторинговый центр по режиму прекращения огня в Карабахе планируется сформировать в Агдамском районе, который ранее перешел под контроль Баку. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы находимся на стадии создания Мониторингового Центра в Агдамском районе. Это отражено в подписанном заявлении 10 ноября", – цитирует пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева. Планируется, что данный центр станет отслеживать режим прекращения огня в регионе.
Как отметили в сообщении, подобное сотрудничество стало хорошим показателем.
Боевые действия в Нагорном Карабахе были с 27 сентября. Тогда Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Информация о раненых и убитых регулярно поступала с обеих сторон.
9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Документ вступил в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии.
В Баку прошел военный парад, посвященный завершению военных действий в Нагорном Карабахе
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