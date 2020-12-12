Saxo Bank предсказал окончание пандемии

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Завершение пандемии коронавируса произойдет во втором квартале 2021 года, заявил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

"Рынок уже смотрит дальше текущего роста числа заболеваний коронавирусом и делает ставки на то, что экономика вернется в норму в 2021 году", – приводит РИА Новости слова Якобсена.

Директор банка подчеркнул, что первыми от пандемии оправятся азиатские экономики. По его мнению, в первом квартале следующего года экономика Китая достигнет роста ВВП на уровне 10 процентов. "За ним последуют экономики Северной Европы, а США, Великобритания и Ближний Восток будут третьими", – сказал Якобсен.

Кроме того, он подчеркнул, что факт производства вакцины от COVID-19 через девять месяцев после начала пандемии благотворно скажется на общей ситуации в мире.

"Обычно на это уходит два-три года. Это грандиозный триумф науки и совершенно новый подход к иммунизации", – добавил Якобсен.

Он заключил, что наука в случае победы над вирусом сможет справиться даже со всеми его мутациями.

Ранее сообщалось, что в России отступление пандемии коронавируса может произойти в конце следующего года.

При этом для скорого выхода России на плато по COVID-19 требуется соблюдение гражданами всех противоэпидемических мер. Эффективная борьба с пандемией невозможна без соблюдения санитарных и противоэпидемиологических норм.

