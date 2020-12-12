Saxo Bank предсказал окончание пандемии

08:19
Фото: AP Photo/Jens Buettner/dpa via AP
Завершение пандемии коронавируса произойдет во втором квартале 2021 года, заявил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.
"Рынок уже смотрит дальше текущего роста числа заболеваний коронавирусом и делает ставки на то, что экономика вернется в норму в 2021 году", – приводит РИА Новости слова Якобсена.
Директор банка подчеркнул, что первыми от пандемии оправятся азиатские экономики. По его мнению, в первом квартале следующего года экономика Китая достигнет роста ВВП на уровне 10 процентов. "За ним последуют экономики Северной Европы, а США, Великобритания и Ближний Восток будут третьими", – сказал Якобсен.
Кроме того, он подчеркнул, что факт производства вакцины от COVID-19 через девять месяцев после начала пандемии благотворно скажется на общей ситуации в мире.
"Обычно на это уходит два-три года. Это грандиозный триумф науки и совершенно новый подход к иммунизации", – добавил Якобсен.
Он заключил, что наука в случае победы над вирусом сможет справиться даже со всеми его мутациями.
Ранее сообщалось, что в России отступление пандемии коронавируса может произойти в конце следующего года.
При этом для скорого выхода России на плато по COVID-19 требуется соблюдение гражданами всех противоэпидемических мер. Эффективная борьба с пандемией невозможна без соблюдения санитарных и противоэпидемиологических норм.
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