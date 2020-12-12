Свыше 70 млн человек заразились COVID-19 в мире

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Более 70 миллионов человек в мире заразились коронавирусной инфекцией COVID-19. Такие данные сообщил Университет Джонса Хопкинса.

Согласно обнародованной информации, число заболевших в мире на данный момент составляет 70 000 583 человека. При этом 1 589 964 человека скончались от коронавируса.

Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в США – 15 746 026. На втором месте – Индия. Там коронавирусом заразились 9 796 769 человек. Третье место занимает Бразилия с 6 781 799 выявленными случаями.

Как отмечает ТАСС, Университет Джонса Хопкинса ведет подсчет на основе информации международных организаций, а также федеральных и местных властей.

В России с начала пандемии зарегистрировано 2 597 711 случаев коронавирусной инфекции. В стране умерли 45 893 человека.

За последние сутки в РФ выявили 28 585 новых случаев коронавируса. В 4 600 из них заболевание протекало без клинических проявлений.