Самолет Bulgaria Air экстренно сел в Вене из-за повреждений стекла кабины

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Пассажирский самолет болгарской авиакомпании Bulgaria Air совершил экстренную посадку в аэропорту Вены из-за повреждения стекла кабины пилотов, сообщает ТАСС. В результате происшествия никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Инцидент произошел 12 декабря во время полета самолета из Софии в Брюссель. Командир сообщил о необходимости экстренной посадки, и летчики, проявив самообладание и профессионализм, сели в столице Австрии.

На борту рейса находилось несколько болгарских чиновников уровня заместителей министров и десятки пассажиров. Как рассказал вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов, воздушное судно посадили профессионально, паники на борту не было. Авиакомпания отправила за пассажирами в Вену резервный борт.