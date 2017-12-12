Политолог рассказал о возможных военных учениях США во время Олимпиады-2018

12 декабря, 16:30
Фото: ТАСС/Zuma/Kate Sovdagari
Политолог Михаил Синельников-Оришак рассказал о возможности проведения американских военных учений неподалеку от Северной Кореи во время Олимпийских игр в 2018 году.
"Когда внимание всего мира будет приковано к Олимпиаде, Ким Чен Ын может воспользоваться поводом, чтобы громко напомнить о себе, если у Трампа опять не хватит ума оставить его в покое и лишний раз не нервировать. Даже из этой логики США должны не проявлять в этом регионе никакой военной активности. Когда происходят Олимпийские игры, войны должны стихать. Но у Трампа же свое видение, он запросто может сделать назло, без каких-либо логичных объяснений. Он так уже предпринимал некоторые действия", – сказал эксперт, передает RT.
Синельников-Оришак считает, что сообщения о вероятном отказе США участвовать в Олимпиаде могут подтверждать намерения Вашингтона продолжать военные провокации.
Ранее о том, что американские спортсмены, возможно, не примут участие в ОИ, сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. Об этом также упоминала постпред США при ООН Никки Хейли. Причиной такого решения могут стать напряженные отношения между Соединенными Штатами и КНДР.
Накануне США, Япония и Южная Корея начали двухдневные совместные военно-морские учения вблизи Японии. В Пхеньяне эти маневры оценили как подготовку удара по Северной Корее.
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