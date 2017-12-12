С канадца сняли больше 14 тысяч долларов за поездку на такси Uber

12 декабря, 16:24
Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Laura Dale
У жителя Канады ошибочно списали свыше 14 тысяч долларов США (более 850 тысяч рублей) при пользовании приложением онлайн-сервиса заказа такси Uber.
Поездка из восточной части города Торонто в западный район заняла у мужчины 21-минуту. Пассажир попытался связаться с Uber, но компания перестала отвечать на его звонки, пишет сайт Комсомольской правды.
Подруга мужчины пожаловалась на произошедшее в Twitter, после чего ему возместили стоимость поездки.
"Произошла ошибка, и она была исправлена. Мы полностью возместили стоимость поездки пользователю и принесли извинения за этот опыт. У нас есть меры безопасности для предотвращения подобных ситуаций, и мы пытаемся понять, как такое произошло", – заявил представитель Uber.
Сервис онлайн-заказа такси Uber создали в 2009 году. Сейчас услуги Uber доступны свыше чем в 100 городах мира.
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