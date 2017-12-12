СМИ узнали о готовности США смириться с президентством Асада

12 декабря, 10:35
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
США не планируют препятствовать правлению Башара Асада до 2021 года. Об этом заявили неназванные чиновники из Штатов и Европы.
Вашингтон готов согласиться с пребыванием текущего главы государства на своем посту до выборов в Сирии. Они состоятся через три года, сообщают "Аргументы недели" со ссылкой на западные СМИ. Ранее в США говорили о том, что для мирного урегулирования конфликта должна произойти отставка сирийского лидера.
Не исключено, что Вашингтон поменял свою позицию после того, как влияние Штатов на страну уменьшилось. Еще одной причиной могла стать поддержка, полученная Асадом со стороны РФ и Ирана.
В октябре 2017 года госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон не желает видеть сирийского президента Башара Асада в правительстве САР. Он добавил, что правление текущего лидера близится к своему завершению, однако как добиться отставки президента, остается вопросом.
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