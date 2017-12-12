Новейший эсминец ВМС США снова сломался во время испытаний

12 декабря, 08:13
Фото: AP/Robert F. Bukaty
Очередная поломка произошла на новейшем американском эсминце USS Zumwalt во время испытаний. Корабль пришлось вернуть на верфь в штате Мэн. Такое заявление сделали в Вооруженных морских силах США.
Фильтры гармоник отказали у корабля через день после отправления. В итоге чувствительное электрооборудование осталось без защиты от нежелательных колебаний мощности. Из-за этого невозможно было использовать сложную электрическую сеть корабля при высоких нагрузках, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Этот эсминец-невидимка, спущенный на воду осенью 2016 года, неоднократно отправлялся в ремонт. Сначала была обнаружена течь в силовой установке корабля, а спустя месяц – неполадки с теплообменниками.
Корабль к тому же слишком дорог в эксплуатации даже для армии США. Один снаряд его пушки обходится в 800 миллионов долларов, хотя сам эсминец целиком стоит 4,4 миллиарда долларов.
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