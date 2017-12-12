Трамп назвал "законными мерами" удары по сирийской армии

12 декабря, 06:18
Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Van Tine Dennis
Президент США Дональд Трамп назвал законными удары по сирийской армии во время операций с участием американских военных. Так говорится в письме, которое он направил конгрессу.
"С момента последнего периодического доклада вооруженные силы США, участвующие в кампании по борьбе с ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории России – ред.) в Сирии, нанесли ограниченное число ударов по сирийскому правительству и проправительственным силам. Эти удары были законными мерами по противодействию явным угрозам для сил США и их партнеров, участвующих в этой кампании", – цитирует РИА Новости текст письма, опубликованный пресс-службой Белого дома.
Ранее сообщалось, что 8 июня коалиция, возглавляемая США, нанесла удар по сирийским проправительственным силам. Инцидент произошел в районе населенного пункта Ат-Танф. Тогда были уничтожены танк и артиллерийские установки, которые, по мнению официального представителя коалиции Райана Диллона, представляли угрозу для союзных сил.
18 июня авиация коалиции сбила сирийский истребитель Су-22 в провинции Ракка. Самолет якобы сбросил бомбы вблизи позиций "Сирийских демократических сил".
Следующий удар по сирийским проправительственным сила произошел 20 июня. Тогда коалиция рядом с районом Ат-Танф сбила БПЛА иранского производства модели Shahed-129.
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