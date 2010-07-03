Сильный снегопад нарушил работу аэропорта Оттавы

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Десятки авиарейсов были задержаны и отменены в аэропорту Оттавы из-за сильного снегопада. Об этом сообщает ТАСС.

По информации Национального метеобюро, в столице Канады выпало более 14 сантиметров осадков. Пассажиров аэропорта Оттавы просят проверять статус своих рейсов, поскольку многие из них задержаны или отменены.

К настоящему времени снегопад уже закончился, коммунальная техника убирает улицы города.

Ранее москвичей, которые планируют в ближайшие дни поездку в Америку, предупредили о непогоде. Чикаго уже завалило снегом. Из-за этого отменили около 1,2 тысячи авиарейсов.

Предупреждение о сложных погодных условиях действует в 16-ти штатах. В некоторых из них выпало до полуметра снега. По прогнозам метеорологов, осадки продолжатся и вскоре мощный снегопад накроет Нью-Йорк и Вашингтон. К тому же ожидается резкое похолодание до -20 градусов.

