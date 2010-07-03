Россию заподозрили во "вмешательстве" в выборы птицы года в Новой Зеландии

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Интернет-пользователи в Новой Зеландии посчитали, что Россия попыталась повлиять на процесс голосования в конкурсе "Птица года". Организаторы голосования эти подозрения отвергают. Об этом сообщает РИА Новости.

Конкурс проводила природоохранная организация "Королевское общество защиты птиц и лесов Новой Зеландии". Почетное звание птицы 2019 года получил желтоглазый пингвин. В голосовании приняли участие пользователи из 92 стран мира. Большинство иностранных участников оказалось из Австралии, Великобритании, США и России.

В связи с этим в интернете появились "спекуляции по поводу того, было ли голосование подозрительным", подчеркивают организаторы. Некоторые пользователи стали выдвигать различные теории о российском вмешательстве в "новозеландские выборы".

Организаторы проверили IP-адреса, а также данные всех участников голосования. По их словам, "все выглядит достаточно чисто", никаких оснований сомневаться в честности результатов нет.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира пошутил на тему "российского влияния" на предстоящие выборы президента США, которые пройдут в 2020 году. По его словам, Москва "решит эту проблему".

