Британцы рассказали о "серой чуме" в стране

19:56
Фото: twitter.com/frontofstore
Жители Великобритании рассказали о распространении в графстве Эссекс "серой чумы" – так местные называют массовое перекрашивание фасадов зданий в темные цвета. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Один из примеров в Сети – история старинного викторианского здания в районе Вудфорд-Грин. До вмешательства строителей оно было белым, а дополняла его каменная башня и деревянные окна.
Новые владельцы здания заменили рамы на пластиковые, сам дом покрасили в темно-серый цвет. Кроме того, они вырубили часть сада с деревьями.
Еще одно пострадавшее здание – частный дом 1970-х годов постройки. После ремонта его второй этаж стал серым, нижний – кремовым. Владельцы помещения также прорубили в крыше несколько окон, а весь участок обнесли забором с черными вставками.
Ранее в Сети раскритиковали и высмеяли новые трендовые джинсы с эффектом поношенности за 600 фунтов (примерно 58 тысяч рублей) от фирмы Gucci. Многие комментаторы заявили, что могли бы и сами продать похожие штаны, но гораздо дешевле.
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