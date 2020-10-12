Британцы рассказали о "серой чуме" в стране

Фото: twitter.com/frontofstore

Жители Великобритании рассказали о распространении в графстве Эссекс "серой чумы" – так местные называют массовое перекрашивание фасадов зданий в темные цвета. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Один из примеров в Сети – история старинного викторианского здания в районе Вудфорд-Грин. До вмешательства строителей оно было белым, а дополняла его каменная башня и деревянные окна.

Новые владельцы здания заменили рамы на пластиковые, сам дом покрасили в темно-серый цвет. Кроме того, они вырубили часть сада с деревьями.

Еще одно пострадавшее здание – частный дом 1970-х годов постройки. После ремонта его второй этаж стал серым, нижний – кремовым. Владельцы помещения также прорубили в крыше несколько окон, а весь участок обнесли забором с черными вставками.

Ранее в Сети раскритиковали и высмеяли новые трендовые джинсы с эффектом поношенности за 600 фунтов (примерно 58 тысяч рублей) от фирмы Gucci. Многие комментаторы заявили, что могли бы и сами продать похожие штаны, но гораздо дешевле.

