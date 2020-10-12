Минобороны Азербайджана опровергло информацию Армении о сбитом Су-25

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Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию Армении о сбитом азербайджанском самолете Су-25, сообщает RT.

В ведомстве Азербайджана это назвали "очередной глупостью". Полковник вооруженных сил республики Вагифа Даргяхлы сообщил, что страна не привлекает авиацию и придерживается требования гуманитарного перемирия.

Ранее пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян рассказала о том, что противник задействует ВВС в Карабахе. По ее словам, Азербайджан использует самолеты Су-25 под прикрытием турецких истребителей F-16. Степанян сообщила, что один из азербайджанских самолетов был сбит ПВО Нагорного Карабаха.

10 октября Армения и Азербайджан согласовали прекращение огня. Перемирие должно было наступить в 12:00 этого же дня для обмена пленными и телами погибших.

Однако почти сразу после начала действия перемирия Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении провозглашенного режима. Армения и Азербайджан заявили об обстреле своих участков в результате действий вооруженных сил другой стороны.