США перебросили в Польшу бронетанковую бригаду – МО РФ

Фото: ТАСС/Zuma/Artur Widak

США перебросили в Польшу вторую бронетанковую бригаду на фоне российско-белорусского учения "Запад-2017". В итоге у границы РФ находится механизированная дивизия, что не совпадает с заявлениями Вашингтона и НАТО о минимальном присутствии войск на территории.

"На фоне истерии о планируемом военном вторжении России прямо с учения "Запад-2017" в Польшу по-тихому прибыла вторая бронетанковая бригада США и развернулась там вместе со своей бронетехникой", – цитирует "Интерфакс" официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

По словам представителя ведомства, в Польше и прибалтийских республиках также размещена оставленная военная техника третьей бронетанковой бригады Штатов. Конашенков отметил, что совокупное число техники и войск говорит о том, что у российской границы находится механизированная дивизия США, вопреки всем заявлениям НАТО и Вашингтона о незначительности войск.

Туда за два часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей американской базы в Европе (Рамштайн, Германия), добавил официальный представитель Минобороны РФ.

Учения проходили с 14 по 20 сентября на территории Белоруссии и России. Участвовали в общей сложности более 12 тысяч человек, к маневрам привлекли около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков.

Маневры вызвали переполох в Европе из-за присутствия в названии слова "Запад". Москва не раз заявляла, что речь идет о западных территориях РФ, а не об отработке военных действий против соседствующих стран.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!