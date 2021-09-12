Китайцам рекомендовали не покидать Путянь после вспышки COVID-19

17:20
Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Жителям китайского города Путянь рекомендовали не покидать его после выявления нового эпицентра заражения COVID-19, сообщает газета Global Times.
О выявлении новой вспышки заболеваемости коронавирусом на востоке Китая заявил Госкомитет здравоохранения КНР.
Известно, что шесть случаев заражения COVID-19 были обнаружены в уезде Сянью города Путянь. Там же специалистам удалось выявить 18 бессимптомных носителей коронавируса.
На место незамедлительно выдвинулась рабочая группа комитета здравоохранения КНР. В данный момент тестирование на COVID-19 прошли почти 82 тысячи человек.
Отмечается, что всего в Путяне проживают порядка 2,9 миллиона человек.
Ранее главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко спрогнозировал новую вспышку коронавируса в Москве в конце сентября. Однако данный риск может быть снижен благодаря масштабной вакцинации.
По словам врача, ситуация также будет зависеть от масштаба распространения сезонных инфекций, в том числе гриппа.
Проценко заявил о возможной вспышке COVID-19 в Москве в сентябре
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