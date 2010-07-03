В США разыскивают Уолтера Уайта из сериала "Во все тяжкие"

Полиция США ищет "Уолтера Уайта"

Органы правопорядка США разыскивают персонажа популярного сериала "Во все тяжкие" Уолтера Уайта.

За хранение наркотиков объявили в розыск некоего Тодда Баррика-младшего из штата Иллинойс, его фотографии разместили в Сети.

Пользователи интернета увидели поразительное сходство преступника с учителем химии из сериала и рекомендуют поискать его в Альбукерке, где он по сюжету варит наркотическое средство.

Сериал "Во все тяжкие" выходил на телеканале AMC с 2008 по 2013 год. Всего было показано пять сезонов. В 2015 году состоялась премьера сериала "Лучше звоните Солу". Сериал является спин-оффом и приквелом "Во все тяжкие", уже вышло четыре сезона и запланирован пятый.

