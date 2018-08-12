Конгрессмен связал события в Шарлотсвилле с "российским вмешательством"

Фото: АР/Steve Helber

В ФБР допускают возможность того, что Россия может иметь отношение к прошлогодним протестам в Шарлотсвилле. Об этом заявил американский конгрессмен Томас Гарретт, сообщает RT.

"Я сидел на закрытом брифинге ФБР примерно два месяца назад... и спросил, связано ли российское вмешательство с разжиганием протестов в Шарлотсвилле. Мне ответили, что связано", − сказал он.

Гарретт отметил, что по мнению ФБР, вмешательство России якобы должно было разобщить американцев и вызвать у них недоверие к западным демократиям. В бюро пока не ответили на это заявление.

Том Гарретт в палате представителей представляет штат Виргиния. Он также входит в комитеты по внутренней безопасности и иностранным делам.

В августе 2017 года в штате Виргиния беспорядки вспыхнули между ультраправыми националистами, среди которых были сторонники Ку-клус-клана, и их оппонентами. В разгар столкновений в толпу на большой скорости въехал автомобиль. Погибла женщина, еще 19 человек пострадали.