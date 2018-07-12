СМИ сообщили о встрече Порошенко с Трампом на саммите НАТО

Фото: ТАСС/Лазаренко Николай

Президент Украины Петр Порошенко встретился американским коллегой Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Брюсселе, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По данным анонимных собеседников из администрации украинского президента, встреча состоялась, но ее детали будут раскрыты позднее.

Трамп принял участие в саммите НАТО, который проходит в Брюсселе 11 и 12 июля. Мероприятие стало отправной точкой в турне президента в Европе. 12 июля Трамп прибыл в Великобританию, где пробудет до 15 числа.

После этого, 16 июля в Хельсинки он проведет встречу с Владимиром Путиным. Главы США и России обсудят вопросы развития отношений между странами.