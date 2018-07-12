Дональд Трамп прибыл в Великобританию с официальным визитом

12 июля, 18:09
Фото: ТАСС/ Images/Douliery Olivier
Американский президент Дональд Трамп прилетел в четверг с рабочим визитом в Великобританию. Предполагается, что глава Белого дома пробудет в Лондоне до воскресенья.
12 июля Трампа с супругой Меланией ждут на ужине в его честь от имени премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Бленхеймском дворце в графстве Оксфордшир, передает ТАСС.
В программу визита Трампа в Великобританию входят переговоры с Терезой Мэй, а также аудиенция у королевы Елизаветы II.
Глава Белого дома также посетит Шотландию, где проведет время в одном из своих гольф-клубов.
После рабочего визита в Великобританию Трамп отправится в Хельсинки, где состоится его встреча Владимиром Путиным.
На саммите Североатлантического альянса в Брюсселе, как сообщалось ранее, Трамп пригрозил НАТО односторонними шагами в области обороны. Американский президент заявил, что пойдет на такой шаг в случае, если европейские союзники не увеличат взнос в бюджет альянса в размере двух процентов ВВП.
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