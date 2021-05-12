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09:11

Эксперт по королевскому этикету раскрыла секрет Кейт Миддлтон

за рубежом

Фото: Victoria Jones/Pool Photo via AP

Эксперт по королевскому этикету Мика Майер раскрыла секрет герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.

По ее словам, супруга принца Уильяма надевает на торжественные мероприятия колготки с елевыми вставками в пятках. Такая система улучшает сцепление стопы и туфли, а также предотвращает возможное скольжение. Это помогает избегать боли в ногах после целого дня в туфлях на каблуках, сообщают "Дни.ру".

В материале говорится, что Миддлтон предпочитает изделия фирмы John Lewis. Цена одной пары колготок составляет около 600 рублей. Кроме того, иногда герцогиня носит кожаные стельки от бренда Alice Bow.

Ранее принца Уильяма и Кейт Миддлтон уличили в несоблюдении королевского протокола – пара нарушила 30-летнюю рождественскую традицию Виндзоров, не появившись на утренней службе в Сэндрингеме. Позднее Миддлтон была замечена во время прогулки.

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