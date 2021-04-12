Неизвестный открыл стрельбу у больницы в Париже – СМИ

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Неизвестный открыл стрельбу у больницы в 16-м округе Парижа, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции.

По данным канала, два человека получили огнестрельные ранения – пострадали мужчина и женщина.

Позже появились сообщения о гибели одного из пострадавших. Сам нападавший скрылся.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области неизвестный стрелял в детей на игровой площадке. В результате было возбуждено дело о покушении на убийство после ранения ребенка.