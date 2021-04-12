В Китае признали низкую эффективность своих вакцин от коронавируса

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Фото: AP/Firdia Lisnawati
Китайский центр по контролю за распространением болезней заявил о низкой эффективности собственных вакцин от коронавируса.
Как заявил директор центра Гао Фу на конференции в Чэнду, китайские вакцины "не обладают очень высоким уровнем защиты", пишет The New York Post.
Поэтому власти изучают вариант, при котором для иммунизации будут смешивать вакцины разного производства, что в результате может повысить эффективность.
Между тем исследователи из Бразилии обнаружили, что эффективность вакцины китайского разработчика Sinovac составляет всего 50,4 процента.
В то же время у российских и западных аналогов этот показатель превышает 90 процентов.
Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее сообщил, что Россия готова на транспарентной основе поставлять нуждающимся странам вакцины от коронавируса.
В России может появиться еще одна вакцина от коронавируса в виде капель в нос
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