В Великобритании ужесточили борьбу с терроризмом

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Новый закон о борьбе с терроризмом и безопасности границ вступил в силу в Великобритании. Он увеличит сроки тюремного заключения за поощрение терактов и распространение публикаций террористического содержания до 15 лет, сообщает сайт министерства внутренних дел Соединенного Королевства.

Документ наделит полицейских полномочиями для срыва заговоров террористов на раннем этапе. По словам главы ведомства Саджида Джавида, закон гарантирует справедливое наказание для тех, кто стремиться причинить вред.

Ужесточение мер безопасности объяснили возрастающей угрозой терроризма. Сам Джавид отныне сможет с одобрения парламента определять зоны за пределами страны, где подданные Великобритании под предлогом необходимости защиты их от угрозы терроризма не могут оставаться или куда они не могут въезжать. Те, кто не подчинится указанием, рискуют сесть на 10 лет.

Закон также запрещает поддерживать террористические организации, а также публиковать изображения их флагов, эмблем или формы.

В начале 2019 года секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что активность террористов в РФ за последние пять лет снизилась более чем в 20 раз. По его мнению, это связано с четкой работой спецслужб и правоохранительных органов.