ЕС выделит 2 млн евро на укрепление свободы слова в Белоруссии

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Евросоюз выделит два миллиона евро на укрепление "свободного потока информации в Белоруссии" и повышение профессионализма журналистов, сообщает RT.

Как говорится в тендере, опубликованном Еврокомиссией, его цель содействовать повышению качества сбора и распространения новостной информации, чтобы продвигать плюрализм и демократию в белорусском обществе.

Представителям СМИ планируется предоставить более широкие возможности качественного журналистского освещения, финансово поддержать негосударственные СМИ, а также помочь организациям, борющимся за свободу информации.

Проект включает в себя различные тренинги, которые помогут журналистам воздерживаться от гендерных стереотипов в своих материалах. Также будут проводиться тематические учебные мероприятия для представителей СМИ по вопросам, касающимся Евросоюза.