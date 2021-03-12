ВОЗ не располагает данными о вреде вакцины AstraZeneca для здоровья

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Доказательств того, что вакцина от коронавируса компании AstraZeneca наносит вред здоровью, пока нет, заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Она отметила, что все вакцины находятся под особым фармакологическим надзором.

"Это значит, что любой случай серьезного ухудшения здоровья сразу исследуется специальным комитетом по специальному протоколу. ВОЗ рассматривает, есть ли связь между вакцинацией и случаем (ухудшения здоровья). В данный момент у нас нет доказательств того, что именно эти случаи вызваны вакцинацией AstraZeneca", – цитирует "Эхо Москвы" Вуйнович.

Ранее сообщалось, что ВОЗ изучает сообщения об отказе от использования британской вакцины от коронавируса компании AstraZeneca в ряде стран Евросоюза.

В частности, Австрия, Дания, Италия, Норвегия, Эстония, Литва, Люксембург и Латвия приостановили использование партии препарата AstraZeneca в качестве меры предосторожности.

Причиной такого решения стали смерть привитой женщины и развитие тромбоэмболии у другой вакцинированной.

