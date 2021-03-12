Генерал ВСУ заявил о возвращении в Крым уехавших офицеров

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Генерал ВСУ Сергей Кривонос рассказал, что уехавшие ранее из Крыма и Донбасса на Украину люди возвращаются обратно.

В ходе круглого стола "Крым и Донбасс: пути возвращения" он отметил, что борьба Киева за разум и сердце собственного народа потерпела крах.

"Потому что люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать на нашей территории и вернулись туда", – сказал Кривонос.

В частности, он указал, что большое количество офицеров военно-морских сил (ВМС) уволились и поехали обратно в Крым, поскольку на Украине им было негде жить.

"Их тут никто не ждал, никто не поддерживал", – подчеркнул генерал в эфире YouTube-канала "Национальный корпус".

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин ранее спрогнозировал, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом.