Россию назвали "проигравшей сверхдержавой"

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Россия не может идти "в ногу с развитием военных технологий Запада", заявил эксперт института оборонных исследований Швеции Йонас Кьеллен, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Аналитик отметил, что в СМИ часто говорится о том, что Россия способна "выбить всю электронику противника одним нажатием кнопки", а также о непроницаемых куполах, которые окружают войска РФ в Сирии, но все это, по мнению Кьеллена, мифы, преувеличения и пропаганда со стороны РФ.

Также эксперт отметил, что Россия продолжает "стремиться стать военной сверхдержавой, но с позиции проигравшего".

Осенью 2018 года Владимир Путин поручил начать разработку новых видов вооружений. Президент РФ уточнил, что в российские войска должны поступить новейшие образцы оружия, которые превосходят зарубежные аналоги, в частности ракетный комплекс "Сармат", истребитель Су-57, ЗРК С-500, танк "Армата" и подводная лодка проекта 677.