Скелет загадочного существа вынесло на побережье Шотландии

16:59
Фото: twitter.com/onfirecatering
Ураган "Сиара" вынес на побережье Шотландии в округе Абердиншир скелет загадочного морского существа, пишет Daily Mail.
Фотографию скелета опубликовали в соцсети. Комментаторы предположили, что останки могут принадлежать киту или дельфину, однако у существа имеются рога. Некоторые не исключили, что речь идет об акуле-лисице, особи которой летом встречаются в водах Британии.
На опубликованной фотографии виден длинный змеевидный скелет с рогообразными выступами в передней части.
Some decent ribs on that one eh Marcus!!!#Aberdeenshire #lochnessmonster— Onfirecatering (@onfirecatering) February 11, 2020
@devonwoodsmoke @onfirecatering pic.twitter.com/BRa8jKnwUD
Специалисты по морской биологии признаются, что пока не могут определить существо, которому принадлежат останки.
"К сожалению, исходя лишь из одной фотографии, мы можем только сказать, что это кит какого-то вида. Нам нужны снимки с других ракурсов, чтобы установить это точно", – рассказал изданию Дэвид Луссо из Абердинского университета.
Ранее японские ученые открыли новый вид китов. Необычных животных много раз замечали рыбаки у побережья Хоккайдо. По их словам, у этих китов абсолютно черная кожа и по размеру они меньше обычных китов.
У специалистов долгое время не было возможности изучить этих животных. Однако затем к ним попали четыре туши, найденные на берегу Охотского моря. Тщательно обследовав останки загадочных морских обитателей, ученые из Университета Хоккайдо пришли к выводу, что это киты, которые принадлежат к отдельному виду Berardius minimus. Он относится к роду плавунов из семейства клюворылых, уточнили исследователи.
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