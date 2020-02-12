Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:59

Скелет загадочного существа вынесло на побережье Шотландии

за рубежом животные общество

Фото: twitter.com/onfirecatering

Ураган "Сиара" вынес на побережье Шотландии в округе Абердиншир скелет загадочного морского существа, пишет Daily Mail.

Фотографию скелета опубликовали в соцсети. Комментаторы предположили, что останки могут принадлежать киту или дельфину, однако у существа имеются рога. Некоторые не исключили, что речь идет об акуле-лисице, особи которой летом встречаются в водах Британии.

На опубликованной фотографии виден длинный змеевидный скелет с рогообразными выступами в передней части.

Специалисты по морской биологии признаются, что пока не могут определить существо, которому принадлежат останки.

"К сожалению, исходя лишь из одной фотографии, мы можем только сказать, что это кит какого-то вида. Нам нужны снимки с других ракурсов, чтобы установить это точно", – рассказал изданию Дэвид Луссо из Абердинского университета.

Ранее японские ученые открыли новый вид китов. Необычных животных много раз замечали рыбаки у побережья Хоккайдо. По их словам, у этих китов абсолютно черная кожа и по размеру они меньше обычных китов.

У специалистов долгое время не было возможности изучить этих животных. Однако затем к ним попали четыре туши, найденные на берегу Охотского моря. Тщательно обследовав останки загадочных морских обитателей, ученые из Университета Хоккайдо пришли к выводу, что это киты, которые принадлежат к отдельному виду Berardius minimus. Он относится к роду плавунов из семейства клюворылых, уточнили исследователи.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика