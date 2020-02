Скелет загадочного существа вынесло на побережье Шотландии

Ураган "Сиара" вынес на побережье Шотландии в округе Абердиншир скелет загадочного морского существа, пишет Daily Mail.



Фотографию скелета опубликовали в соцсети. Комментаторы предположили, что останки могут принадлежать киту или дельфину, однако у существа имеются рога. Некоторые не исключили, что речь идет об акуле-лисице, особи которой летом встречаются в водах Британии.

На опубликованной фотографии виден длинный змеевидный скелет с рогообразными выступами в передней части.



Some decent ribs on that one eh Marcus!!!#Aberdeenshire #lochnessmonster

⁦@devonwoodsmoke⁩ ⁦@onfirecatering⁩ pic.twitter.com/BRa8jKnwUD