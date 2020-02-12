Скелет загадочного существа вынесло на побережье Шотландии

Фото: twitter.com/onfirecatering

Ураган "Сиара" вынес на побережье Шотландии в округе Абердиншир скелет загадочного морского существа, пишет Daily Mail.



Фотографию скелета опубликовали в соцсети. Комментаторы предположили, что останки могут принадлежать киту или дельфину, однако у существа имеются рога. Некоторые не исключили, что речь идет об акуле-лисице, особи которой летом встречаются в водах Британии.

На опубликованной фотографии виден длинный змеевидный скелет с рогообразными выступами в передней части.



Специалисты по морской биологии признаются, что пока не могут определить существо, которому принадлежат останки.

"К сожалению, исходя лишь из одной фотографии, мы можем только сказать, что это кит какого-то вида. Нам нужны снимки с других ракурсов, чтобы установить это точно", – рассказал изданию Дэвид Луссо из Абердинского университета.

Ранее японские ученые открыли новый вид китов. Необычных животных много раз замечали рыбаки у побережья Хоккайдо. По их словам, у этих китов абсолютно черная кожа и по размеру они меньше обычных китов.

У специалистов долгое время не было возможности изучить этих животных. Однако затем к ним попали четыре туши, найденные на берегу Охотского моря. Тщательно обследовав останки загадочных морских обитателей, ученые из Университета Хоккайдо пришли к выводу, что это киты, которые принадлежат к отдельному виду Berardius minimus. Он относится к роду плавунов из семейства клюворылых, уточнили исследователи.

