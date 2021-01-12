Зеленский считает конструктора Королева "великим украинским ученым"

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Президент Украины Владимир Зеленский в день рождения главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева пригласил основателя компании SpaceX Илона Маска в музей космонавтики. Он располагается на родине Королева, в Житомире.

12 января со дня рождения советского конструктора исполняется 114 лет.

"Действительно, он был одним из лучших. Я хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска на Украину, чтобы посетить Музей космонавтики имени Сергея Королева", – говорится на странице украинского лидера в Twitter.

До этого американский предприниматель Илон Маск написал, что Королев был великолепным. Под руководством Сергея Королева в СССР в космос в 1961 году был отправлен первый человек. Также конструктор контролировал запуск первого искусственного спутника Земли.

Ранее Зеленский призвал ускорить создание реестра вакцинированных от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе офиса главы государства.