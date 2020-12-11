Трубоукладчик "Фортуна" приступил к строительству "Северного потока – 2"

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Трубоукладчик "Фортуна" приступил к укладке недостроенного участка газопровода "Северный поток – 2" в водах Германии. Об этом говорится в сообщении на сайте оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Как отмечается, трубоукладчик уложит 2,6-километровый участок "Северного потока – 2" на 30-метровой глубине.

Ранее в Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии Германии определили трубоукладчика "Северного потока – 2". Сообщалось, что в южной части Балтийского моря работы будет вести трубоукладчик "Фортуна".

Американские сенаторы ранее подготовили план по расширению санкций против "Северного потока – 2". Предполагается, что с рестрикциями столкнутся все, кто участвует в проекте в любом качестве.

Санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу в конце декабря прошлого года. Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря.

Россия заявила, что подобные меры со стороны Вашингтона имеют черты недобросовестной конкуренции. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что "Северный поток – 2" будет достроен, однако созданные вокруг него сложности могут привести к подорожанию газа для Европы.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии. В Евросоюзе общей позиции по строительству трубопровода нет.

