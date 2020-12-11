В Азербайджане отменили военное положение

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Милли Меджлис (парламент) Азербайджана отменил военное положение в стране, действовавший с 28 сентября в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости.

Указ вступит в силу с 00:00 12 декабря (23:00 11 декабря по московскому времени).

Накануне в Баку прошел военный парад в честь окончания военных действий в Нагорном Карабахе. На торжественном мероприятии присутствовали президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

Боевые действия велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

9 ноября главы РФ, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии.

Позднее стало известно, что по итогам боевых действий со стороны Азербайджана погибли 2 783 военнослужащих. Еще более 100 военных числятся пропавшими без вести. В медицинских учреждениях находятся 1 245 военнослужащих.