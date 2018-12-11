Полицейские патрули на верблюдах появились в ОАЭ

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Полиция эмирата Абу-Даби объявила о создании специальных патрулей на верблюдах, которые будут работать в городах.

Главнокомандующий полицией Абу-Даби Мухаммед аль-Румейси заявил, что этот шаг в большей степени направлен на сохранение традиций, передает Gulf News.

Отмечается, что правоохранители были обучены по самым высоким стандартам, чтобы выполнять свой долг по предотвращению преступлений.

13 ноября сообщалось, что полиция Дубая пересядет на летающие мотоциклы с вертикальным взлетом российского производства.