Полицейские патрули на верблюдах появились в ОАЭ

11 декабря, 03:26
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Полиция эмирата Абу-Даби объявила о создании специальных патрулей на верблюдах, которые будут работать в городах.
Главнокомандующий полицией Абу-Даби Мухаммед аль-Румейси заявил, что этот шаг в большей степени направлен на сохранение традиций, передает Gulf News.
Отмечается, что правоохранители были обучены по самым высоким стандартам, чтобы выполнять свой долг по предотвращению преступлений.
13 ноября сообщалось, что полиция Дубая пересядет на летающие мотоциклы с вертикальным взлетом российского производства.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: