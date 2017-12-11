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В Саудовской Аравии откроют кинотеатры впервые за 35 лет, сообщает "Газета.ру". Такое решение принял наследный принц Мухаммед бин Салман аль Сауд.

11 декабря в королевстве приняли резолюцию, разрешающую коммерческим кинотеатрам получать лицензии. Кинотеатры закрыли в стране в 1980-е годы после консервативной волны. Они вновь откроются в марте 2018 года.

Мухаммед бин Салман аль Сауд также выступает за отмену запрета на вождение для женщин и возвращение концертов и других развлечений в королевство.

Ранее читатели Time назвали принца человеком года. Он развернул в Саудовской Аравии кампанию по борьбе с коррупцией, задержав в один день 11 членов правящей семьи и более сорока государственных деятелей, влиятельных экс-чиновников и бизнесменов.