Журналисту "КП в Беларуси" Можейко предъявили обвинение по двум статьям

11 октября, 23:52
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Журналисту "КП в Беларуси" Геннадию Можейко выдвинули обвинение по двум статьям. Его обвиняют в разжигании вражды и оскорблении представителя власти, сообщает сайт "Комсомольской правды".
"В понедельник, 11 октября, следствие официально предъявило нашему коллеге Геннадию Можейко обвинение по двум статьям: статья 130 УК РБ (Разжигание социальной вражды или розни) и статье 369 УК РБ (Оскорбление представителя власти)", – говорится в сообщении.
При этом Можейко до сих пор находится в СИЗО с карантином по COVID-19. По информации газеты,ни адвокаты, ни родственники не могут его посещать.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на важность соблюдения прав журналистов в Белоруссии в соответствии с международными нормами. Дипломат заявила, что посольство России в Минске находится в контакте с белорусской стороной по вопросам работы "Комсомольской правды", которая является филиалом российского издания.
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