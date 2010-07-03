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16:24

Суд в Египте дал пожизненный срок лидерам "Братьев-мусульман"

за рубежом суды

16:24

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Фото: depositphotos/MidoSemsem

Уголовный суд Каира приговорил лидеров запрещенной в РФ террористической организации "Братья-мусульмане" к пожизненному заключению, сообщает РИА Новости.

Их обвинили в преступном сговоре с иностранными организациями, раскрытии секретной информации, касающейся национальной безопасности, а также в сговоре с целью совершения терактов на территории страны.

Пожизненное заключение в Египте приравнивается к 25 годам. Его получили наставник "Братьев-мусульман" Мухаммед Бадиа, его заместитель Хайрат аш-Шатыр, высокопоставленные члены организации Саад аль-Кататни, Иссам аль-Арьян и Мохаммед Бельтаги. Других членов организации, проходивших по этому делу, приговорили к срокам от трех до десяти лет.

В 2015 году суд приговорил к смертной казни видных деятелей ассоциации "Братья-мусульмане" аш-Шатыра, Бельтаги и Ахмеда Абдель Аты и экс-президента Мухаммеда Мурси. Через год суд изменил приговор экс-президенту на пожизненное заключение. Спустя два года кассационный суд Египта принял поданную защитой апелляцию и отменил приговоры, постановив назначить новое разбирательство по делу.

Приговор экс-президенту был вынесен по делу о массовом побеге лидеров "Братьев-мусульман" из тюрьмы в 2011 году и делу о государственной измене и шпионаже в пользу иностранного государства.

Массовое бегство заключенных, одним из которых был бывший глава государства, произошло в дни революции 2011 года. Тогда на волю вышли в том числе осужденные лидеры радикальной группировки "Братья мусульман" и движения "Хамас".

В июне этого года Мурси умер в Каире во время заседания суда. Ему было 67 лет.

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за рубежом суды

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