Макрон заявил, что не считает Меркель "заложницей Москвы"

11 июля, 20:47
Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic
Во время встречи с президентом США в рамках саммита НАТО в Брюсселе французский лидер Эммануэль Макрон не согласился со словами своего американского коллеги о зависимости Германии от России, передает РИА Новости.
Ренее Трамп назвал Германию "заложницей" российского газа. По его словам, Москва полностью контролирует Германию, а строительство "Северного потока – 2" увеличит поставку природного газа в Европу из России до семидесяти процентов. Трамп заявил, что США не обязаны защищать Германию как союзника по НАТО, если она будет платить миллиарды за российский газ.
В свою очередь, Ангела Меркель заявила, что Германия "объединенная и свободная" страна, которая вправе проводить свою собственную независимую политику
и самостоятельно принимать решения.
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