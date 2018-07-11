Заводы Mazda и Mitsubishi в Японии остановили работу из-за наводнения

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В пострадавших от наводнения районах Японии остановили работу заводы автоконцернов Mazda и Mitsubishi. Производители полагают, что работу заводы возобновят не ранее двенадцатого июля, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

С 7 июля остановили работу заводы в префектурах Хиросима и Окаяма, а также завод поставщика деталей для машин Mazda.

Завод Mitsubishi в городе Курасики префектуры Окаяма, также не работает. Сотрудники не могут доехать до него из-за наводнения.

Рекордное количество осадков в Японии привело к разливам рек, затоплению населенных пунктов, а также к серьезным оползням. Наибольший ущерб от стихии понесла префектура Хиросима. Также пострадали префектуры Эхимэ, Окаяма, Ямагути, Киото, Фукуока и Кагосима.

Ранее Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Японии Синдзо Абэ в связи с многочисленными жертвами и колоссальными разрушениями, которые причинили наводнения и оползни в западных районах страны.