Первая леди США приедет в Хельсинки на встречу Путина и Трампа

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Пресс-секретарь первой леди США сообщила РИА Новости, что Меланья Трамп приедет в Хельсинки на саммит с президентом России.

"Будет", – ответила Стефани Гришэм на вопрос журналистов о том, планирует ли супруга Дональда Трампа сопровождать мужа во время его визита в Финляндию. Детали и подробности этой деловой поездки представитель Меланьи раскрывать отказалась.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. Лидеры двух стран намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

Ранее Трамп подчеркнул, что был готов к встрече с президентом России "всю жизнь" и рассказал о приготовленном для Владимира Путина подарке.