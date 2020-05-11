Еврокомиссия пригрозила Германии санкциями

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Европейская комиссия (ЕК) может начать разбирательство в отношении Германии из-за решения конституционного суда (КС) ФРГ о частичном несоответствии действий Европейского центрального банка основному закону страны.

Как говорится в заявлении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, комиссия анализирует решение КС в Германии, а также обдумывает следующие этапы действий, включая возможность процедуры нарушения соглашений Евросоюза.

Она предполагает уведомление со стороны ЕК о нарушении права ЕС, на которое заинтересованное государство должно ответить в течение двух месяцев и исправить ситуацию, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По законам ЕС, если нормы не выполяются, то за этим следует судебная процедура, в результате которой провинившееся государство могут обязать выплатить определенную сумму.

Ранее ЕК обратилась в суд Европейского союза с просьбой оценить законность судебной реформы в Польше. По мнению Еврокомиссии, проводимая Варшавой судебная реформа приводит к контролю политической власти над судебной.