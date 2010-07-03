Мужчину в США убили за то, что он угостил не всех посетителей кафе

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В городе Гейнсвилл штата Флорида задержали мужчину, подозреваемого в убийстве человека, не заплатившего за еду его девушки в закусочной, сообщает Miami Herald.

Жертвой оказался Крейг Брюер, который, придя в кафе в хорошем настроении, решил оплатить обед нескольким посетителям. Он раздал им 20-долларовые банкноты, но не заметил одну из девушек. Посетительницу это сильно возмутило, в итоге ее спутник вступил с Брюером в конфликт.

Дебошир покинул заведение, однако затем вернулся с пистолетом и выстрелил Брюеру в голову. От полученного ранения тот скончался на месте. Родственница убитого позже заявила, что к такому исходу привела его доброта.