Эксперт прокомментировал решение о продлении Brexit

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал заявление председателя ЕС Дональда Туска о том, что его члены и Великобритания договорились о гибком продлении Brexit.

Срок до 31 октября эксперт назвал лукавым. По его мнению, в таком случае Британия должна провести выборы в Европарламент, и тогда она останется полноправным членом Евросоюза.

"Можно представить, что она проводит выборы, никакого голосования в парламенте по положительному соглашению не происходит, 31 октября проходит, срок увеличивается, и продлевать его можно сколько угодно. А после того, как выборы состоятся, к власти, скорее всего, придут лейбористы, которые просто все отменят", – цитирует Брутера RT.

Он подчеркнул, что британское руководство поддерживает предложение о продлении сроков только потому, что находится в тупике. По его словам, Тереза Мэй говорит, что хочет как можно быстрее выйти из Европейского Союза, но при этом не уточняет, как именно.

Брутер считает, что премьер может откладывать голосование на любой срок, но в этом составе парламента она не получит положительного решения.

"Так что время, на которое оно переносится, не имеет никакого значения. Это просто введение в заблуждение собственных избирателей", – отметил эксперт.

Ранее стало известно, что лидеры 27 остающихся в Евросоюзе стран на саммите в Брюсселе предварительно согласовали отсрочку Brexit. Теперь нужно одобрение правительства Великобритании.

Как сообщил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, Brexit планируется отложить до 31 октября. По его словам, отсрочка "является разумной, так как дает Великобритании время выбрать свой путь".

Великобритания должна была покинуть Евросоюз 12 апреля. Однако Мэй попросила ЕС перенести дату Brexit на 30 июня. Евросоюз предлагал альтернативную дату – конец марта 2020 года.

9 апреля палата общин британского парламента приняла закон, который запрещает Соединенному Королевству выходить из состава Европейского союза без сделки. Парламент настаивает на изменениях, касающихся механизма "бэкстоп", сохраняющего членство Северной Ирландии в таможенном союзе и едином рынке ЕС.