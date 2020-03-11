Число зараженных коронавирусом в Германии достигло 1565 человек

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Количество случаев инфицирования коронавирусом в ФРГ выросло до 1565. Число случаев заражения за сутки увеличилось на 269, передает РИА Новости информацию института Роберта Коха.

"Случаев заражения коронавирусом 1565, три человека скончались", – рассказали в учреждении. 11 марта появились данные о смерти третьего человека в Германии, причиной стало заражение коронавирусом из КНР. Все случаи были зафиксированы в Северном Рейне-Вестфалия.

Правительство Китая в конце 2019 года сообщило Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Очаг был выявлен в китайском городе Ухань. Медики выяснили, что возбудителем инфекции оказался новый коронавирус. В настоящий момент продолжается разработка вакцины.

Заболеванию, которое распространилось и в Европе, дали название COVID-19.

Согласно последним данным, число зараженных в материковом Китае составило около 81 тысячи человек, скончалось 3158. Удалось излечиться более 61 тысяч заболевших. Как уточнили в ВОЗ, за пределами КНР скончались 872 человека.

Ранее сообщалось, что в образовательных учреждениях вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса.

