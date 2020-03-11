Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:08

Число зараженных коронавирусом в Германии достигло 1565 человек

за рубежом общество

Фото: ТАСС//John Minchillo/AP

Количество случаев инфицирования коронавирусом в ФРГ выросло до 1565. Число случаев заражения за сутки увеличилось на 269, передает РИА Новости информацию института Роберта Коха.

"Случаев заражения коронавирусом 1565, три человека скончались", – рассказали в учреждении. 11 марта появились данные о смерти третьего человека в Германии, причиной стало заражение коронавирусом из КНР. Все случаи были зафиксированы в Северном Рейне-Вестфалия.

Правительство Китая в конце 2019 года сообщило Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Очаг был выявлен в китайском городе Ухань. Медики выяснили, что возбудителем инфекции оказался новый коронавирус. В настоящий момент продолжается разработка вакцины.

Заболеванию, которое распространилось и в Европе, дали название COVID-19.

Согласно последним данным, число зараженных в материковом Китае составило около 81 тысячи человек, скончалось 3158. Удалось излечиться более 61 тысяч заболевших. Как уточнили в ВОЗ, за пределами КНР скончались 872 человека.

Ранее сообщалось, что в образовательных учреждениях вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса.

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика