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В мире

17:10

Бельгиец умер в участке полиции Брюсселя после задержания

за рубежом происшествия

Фото: ТАСС/Zuma

В полицейском участке Брюсселя скончался молодой бельгиец, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что перед инцидентом молодого мужчину задержали из-за видеосъемки полицейских. Это произошло в субботу, 9 января, на вокзале Гар дю Нор, когда сотрудники правоохранительных органов проверяли документы.

Предполагается, что 23-летний Ибрагима нарушил комендантский час и был задержан. Однако в участке он внезапно скончался от недомогания.

Родственники погибшего требуют расследования по факту произошедшего. Их интересуют обстоятельства задержания Ибрагимы и точные причины смерти. Более того, они пригрозили организовать акцию протеста.

Ранее в Московской области задержали 31-летнего мужчину, который стрелял в полицейских. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов остановили мужчину для проверки документов. Он не выполнил просьбу, достал пистолет и выстрелил несколько раз в сторону полицейских.

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