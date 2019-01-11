Международная коалиция во главе с США начала вывод войск из Сирии

Фото: ТАСС/Imago/Ammar Safarjalani

Международная коалиция во главе с США против "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещенная в России) выводит вооруженные силы из Сирии.

"По соображениям безопасности мы не будем обсуждать график вывода, местоположение или передвижения войск", – цитирует французское информационное агентство France-Presse представителя коалиции полковника Шона Райана. Вывод войск численностью более 2 тысяч человек займет от 60 до 100 дней.

Ранее сообщалось, что США начали перебрасывать военную технику из Сирии в соответствии с планами по выводу американских войск из этой страны. В течение нескольких дней была транспортирована первая партия техники. По словам Дональда Трампа, Соединенные Штаты разгромили силы террористов в Сирии. В настоящее время войска США находятся на 12 базах и двух аванпостах в Сирии.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп готов к новым боевым действиям на территории Сирии, но надеется, что до этого не дойдет.

Россия призвала начать работу по восстановлению Сирии. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.