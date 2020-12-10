Мужчина с двумя ножами напал на полицейских во Франции

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Мужчина с двумя ножами совершил нападение на полицейских на юге Франции. Об этом передает телеканал BFMTV.

По данным СМИ, инцидент произошел в городе Боллен. Полицейские прибыли на вызов после информации о вооруженном двумя керамическими ножами мужчине. Сообщалось, что злоумышленник ворвался с холодным оружием в чужой дом.

Увидев правоохранителей, мужчина напал на них. Злоумышленнику удалось пробить бронежилет одного из полицейских в районе живота, а также ранить двух других в ногу и руку.

В дальнейшем сотрудникам правопорядка удалось обезвредить преступника при помощи электрошокера. Мужчина был задержан и отправлен в ближайший полицейский участок.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Как отмечает телеканал, в расследовании пока не участвует Национальная антитеррористическая прокуратура Франции.

Ранее мужчина с ножом напал на двух человек на юго-западе Москвы. Злоумышленника задержали недалеко от места происшествия.